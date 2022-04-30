İl Jandarma Komutanı Albay Atasoy, trafik denetimine katıldı

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, trafik denetimine katıldı.

Eskişehir'de, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin ve trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşları can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla trafik tedbirleri ve denetimleri üst seviyede alındı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, alınan tedbirleri yerinde görmek ve koordine etmek amacıyla jandarma sorumluluk bölgesindeki trafik denetim ve uygulama noktalarını ziyaret etti.

Denetim esnasında kontrol edilen sürücüler ile yolcular bayrama sevdikleri ile birlikte girebilmeleri sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. Çocuklara ise çeşitli bayram hediyeleri verildi.

Uygulama noktalarında kontrol edilen sürücüler, jandarma tarafından alınan tedbirlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.