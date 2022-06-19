Son dakika! Rakka'da tutuklu 15 DEAŞ'lı terörist firar etti Son dakika haber: Suriye'nin güney doğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Rakka ilinde bir hapishanede tutulan 15 DEAŞ'lı terörist firar etti. Suriye'nin güney doğusunda terör örgütü YPG/ Pkk işgalindeki Rakka ilinde bir hapishanede tutulan 15 DEAŞ'lı terörist firar etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 DEAŞ'lı terörist, ABD destekli YPG/PKK'nın kontrol ettiği hapishaneden kaçtı. Kaçan DEAŞ'lılar, Rakka ilindeki Rimeli ve Masafir mahallelerinde saklandı. Hapishane çevresi ile Rimeli ve Masafir mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulayan terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ unsurlarını yakalamaya çalışıyor. Ocak 2022'de Haseke ilindeki Guveyran hapishanesinde tutuklu onlarca DEAŞ'lı, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristlerin kontrol ettiği hapishaneden kaçmıştı. AA / Ömer Koparan - Güncel PKK YPG Güncel Haberler Son Dakika

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