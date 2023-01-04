Son Dakika: "Orta gelirliye ilk ev" projesinin detayları açıklandı: Peşinat yüzde 10 olacak, konut 5 yıl satılamayacak

Son dakika: Dar gelir grubuna yönelik "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinin ardından orta gelir grubuna yönelik konut kampanyasında da detaylar belli oldu. Buna göre tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Öte yandan alınan konutlar 5 yıl satılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kameraların karşısına geçerek "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları;

"Bugün burada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la ve sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, sizleri ve ekranları başında açıklamalarımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 20 yıldan bu yana vatandaşlarımızın uygun koşullarda konut sahibi olmasına hep önem verdik ve bu anlayışla esaslı adımlar attık.

Bildiğiniz üzere yakın zamanda İlk Evim İlk İş Yerim Projesi ile Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmıştık. Bugün de orta gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığımız Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim Programı'nın detaylarını paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız.

İLK EVİM İLK İŞYERİM PROJESİ

Biliyorsunuz ki bizim kültürümüzde ev; barınmadan öte sevgi ve huzurun başlangıç noktasıdır, bir yuvadır. Yeni Evim Programını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile eşgüdüm içerisinde işte bu farkındalıkla hazırladık. Malumunuz, 2016 yılında, ilk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlayan Konut Hesabı'nı uygulamaya aldık. Bu uygulamayla, en az 3 yıl sistemde kalan katılımcılara devlet katkısı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik.

Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bugün de özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK PROJENİN DETAYLARI

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için; Piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, İlk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hane halkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı'nı hazırladık.

"ÜLKEMİZİ 3 BÖLGEDE ELE ALDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık. Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Programımız çerçevesinde bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları: 1. Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. Bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

BİR KONUTUNUN OLMAMASI VE SON 1 YILDA KONUT SATIŞI YAPMAMASI ŞARTI

Programımız kapsamında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir.

Ayrıca, 1. Bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen vatandaşımızın, son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacaktır. 3. Bölgedeki illerimizdeyse ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacaktır.

PEŞİNAT ORANI YÜZDE 10, AZAMİ 15 SENE VADE

Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları 0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz. Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız.

KREDİLER 3 FARKLI AŞAMADAKİ KONUTLAR İÇİN KULLANILABİLECEK

Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir: Birincisi, tamamlanmış konutlar. İkincisi, belirli bir oranda tamamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine uygun konutlar. Üçüncüsü ise yapımına başlanacak olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi halinde, program kapsamında finansman imkânı ve Bakanlığımız katkısı sağlanacaktır.

Yeni başlayacak projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız tarafından kredilendirme için uygun olarak değerlendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin bu program kapsamına alınması için bankanın müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli atılmadan konut kredisi kullanma imkânı oluşacaktır. Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını yapan ve Programa dâhil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkânı da sunacağız.

"KONUT FİYATLARINI YAKINDAN İZLİYORUZ"

Program kapsamında diğer önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır. Böylece, konut fiyatlarında ortaya çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en az seviyeye indirmektir. Kıymetli Katılımcılar, bugün açıkladığımız Yeni Evim Programı ile konut ediniminde önemli bir adımı atmış oluyoruz. Şunun da altını çok net çizmek isterim ki konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

Bakanlığımız tarafından gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve değerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütülmektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tespitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağlanmaktadır.

"PİYASA GERÇEKLİĞİ DIŞINDAKİ FİYATLAMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz şu dönemde çok net vurgulamak isterim ki piyasa gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha göstermeyeceğiz.

Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm adımlarımızı her daim milletimizin menfaatleri doğrultusunda attık ve milletimizle kenetlenerek sayısız kazanımlar elde ettik. Şimdi de "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuzla çok daha büyük başarılara inşallah yine beraberce imza atacağız. Ve Allah'ın izniyle, 21'inci yüzyılın tarihe Türkiye Yüzyılı olarak geçmesini birlikte başaracağız! Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Programa destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum."