Cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ordu Çevre Yolu Öceli Mahallesi mevkisinde, İ.T. yönetimindeki 29 AR 077 plakalı römork takılı cip, yolun sağındaki bariyere çarptı. Savrularak takla atan cip, römorktan ayrıldı. Kazada, yaralanan sürücü ile Y.T, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan römorktan yola saçılan eşyalar toplandıktan sonra cip ile römork, çekici yardımıyla kaldırıldı. AA / Hayati Akçay - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cipin bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.