Son Dakika | Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Niğde'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Merkez Nar Mahallesi'nde M.B (24) ile boşanma aşamasındaki eşi K.B. (22) arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında M.B, eşini bıçakla yaralayıp kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bir çocuk annesi K.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Özkul Niğde Nar Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Niğde'de kocasının bıçakla yaraladığı kadın hastanede öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.