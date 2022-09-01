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Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika haberleri... Mersin'in Mezitli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Mersin'in Mezitli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yapanlara yönelik Mezitli ve Mut ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 2,5 kilogram kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Kenevir Mezitli Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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