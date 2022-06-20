Son dakika: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı - Haberler

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Son dakika: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika: Mardin'de 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 30 kişi törenle anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen, 16'sı çocuk 30 kişi için anma töreni yapıldı.

20 Haziran 1987'de gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybedenler için Pınarcık Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen törene, Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Piriştina, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Mardin İl Başkanı Hatice Turan Kandemir ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim ve İlçe Müftüsü Seyfullah Demir tarafından dua okundu.

Kaymakam Çakmak, törende yaptığı konuşmada, şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, terörün çirkin ve karanlık yüzünün hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Şehitler arasında çocukların da bulunmasının terörün gerçek yüzünü gösterdiğini ifade eden Çakmak, "İnşallah terörün kökünün kazındığı günlere birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde erişeceğiz. Bu acılar inşallah bir daha yaşanmaz. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Başarılı operasyonlarla devletimiz tüm gücüyle terörle mücadele ediyor." dedi.

Belediye Başkanı Altındağ da Pınarcık'ta yaşanan katliamın unutulmayacağını belirterek, "Rabb'im mekanlarını cennet etsin, insanlara ve devletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Kandemir ise yaşanan acı saldırıda 30 canın yitirildiğini ifade ederek, bu acıyı asla unutmayacaklarını aktardı.

Saldırıda eşini, 5 çocuğunu, 2 kardeşini kaybeden emekli güvenlik korucusu 82 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, 20 Haziran 1987 gününün akşamı teröristlerin üç koldan köye saldırdığını, o katliamda akrabalarından 17 kişinin şehit olduğunu ifade etti.

Törene katılanlar daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Hisarcık Ömerli Mardin PKK Güncel Haberler Son Dakika

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