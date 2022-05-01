Son Dakika | Mali'de 12 terörist öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Mali'de 12 terörist öldürüldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Mali'de 12 terörist öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Mali'de ordunun terörist gruplara düzenlediği hava saldırısında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Mali'de ordunun terörist gruplara düzenlediği hava saldırısında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ordudan yapılan açıklamada, Niasso-Sebe ve Sossobe-Togoro ilçelerinde düzenlenen hava saldırısında 12 teröristin öldürüldüğü, 7 teröristin yaralı ele geçirildiği kaydedildi.

Hava saldırısında teröristlere ait çok sayıda araç ve motosikletin de kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda, terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ terör örgütünün saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title