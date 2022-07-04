Son Dakika | KİLİS'TE ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... KİLiS'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
KİLiS'in Polateli ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Öğleden sonra Eğlen köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını görenlerin İhbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerim müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 2 dönüm alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel