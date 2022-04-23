Son dakika haberleri: KARAİSMAİLOĞLU: YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARLA YILDA 7 MİLYAR SAATLİK TASARRUF EDİYORUZ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla yılda 7 milyar saatlik tasarruf edildiğini söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Kars Gençlik Merkezi'nde gençlerle sahur yaptı. Sahur programında Kars Valisi Türker Öksüz ve AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın da yer aldı. Karaismailoğlu, sıraya girerek yemek ve çayını aldı.

Programda gençlerle sohbet eden Adil Karaismailoğlu, "Yıllar Önce bir Bolu Dağı efsaneleri vardı mesela çok basit bir proje, 17 yılda bitirilememiş bir proje, onun yanında Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en büyük köprüsü ve teknolojik açıdan da çok kıymetli bir işi 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirebiliyorsunuz. Yine İstanbul Havalimanı gibi içerisinde 200 bin tane kişinin istihdam sağlandığı, 10 milyar euroluk bir yatırım maliyeti olan bir projeyi ülkenin hizmetine sokuyorsunuz. Ayrıca Kars'ta, Hakkari'de ve yüzlerce projeyi aynı anda bitirerek ülke ekonomisine kazandırıyorsunuz. Tabi yapılan bu projelerle birlikte hem yakıttan kazanıyorsunuz hem zamandan hem de bu kaza maliyetlerinin azalmasından. Bu yapılan projeler sayesinde trafik kazalarında yüzde 80'e varan azalmalar sağlandı. Bu azalma demek, her yıl yaklaşık 10 bin kişinin canını kurtarmak demek. Yani hadi yakıttan, zamandan tasarrufları bırakın bir canın bile sınırsız bir bedeli olmaz tabi ki ama 10 bin kişinin canını kurtarmak hakikaten bu projelerin ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor" dedi.

YABANCI MÜHENDİSLERDEN, MÜHENDİS İHRAÇ EDEN ÜLKE OLDUK

Yabancı mühendisler ve müteahhitlerin görev yaptığı dönemden mühendis ihraç eden ülke konumuna gelindiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

'Tabi bu kadar hızlı işler ve büyük işler yapıldı, biz maalesef yıllar önce yabancı mühendislik teknolojileri kullanıyorduk, yabancı firmalar ülkemizde müteahhitlik yapıyorlardı. Yine Bolu Dağı'nı yapan müteahhitlerden birisi yabancı müteahhitlerdendi. Ama yıllarca bitmeyen projeler ve bitmeyen paralar ödediğimiz işler ama bitmeyen projeler sonucundaydı. Bugün gelinen noktada teknoloji ve mühendislik açısından artık biz mühendislik ihraç eden ülke konumuna geldik. Bu da bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu. O yüzden biz Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük, en uzun asma köprüsünü yapıyoruz. 2023 metre orta açısıyla dünyanın en geniş asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyoruz."

ZAMAN HEPSİNDEN KIYMETLİ

Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlarla zamandan tasarruf sağlandığını belirten Adil Karaismailoğlu, 'Bu yaptığımız yatırımlar sayesinde yılda 7 milyar saatlik tasarruf yapıyoruz. Zamanın kıymetini bazen anlamıyoruz ama hakikaten zaman hepsinden kıymetli, çünkü insanın ömrü zamanla artık yarışıyor. Ayrıca yıllık bu yapılan projeler sayesinde tam 1 milyar litre yakıttan tasarruf var. Yani bu ekonomiye ve milli gelire katkımız bunların hepsi. Yani yatırım maliyetlerini düşündüğümüzde bunları karşılaştırdığımızda yatırım maliyetleri çok az kalıyor. O yüzden yaptığımız işler çok kıymetli ve projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine demiryollarında çok büyük işlerimiz var özellikle Kars'ta bu demiryolu güzergahında çok önemli bir merkez aslında. Kars Lojistik Merkezi'ni de bitirdik, hizmete açtık. Yani artık Türkiye'de Pekin'den Londra'ya kadar artık Orta Koridor'da Türkiye çok stratejik konumda ve bütün dünyaya hizmet vermeye başladı. Hem Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun yapılması hem de Marmaray'ın yapılmasıyla artık kesintisiz bir demiryolu seyahati yani Demir İpek Yolu ortaya çıktı. Daha önce kuzeyden giden kuzey hattı özellikle Sibirya'dan Rusya üzerinden Avrupa'ya giden hat vardı o hat coğrafi koşullar nedeniyle çok daha uzun neredeyse Türkiye üzerinden giden hattın 2 katına varıyor ama Orta Koridor'un kıymeti Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında çok daha ortaya çıktı. Artık biz Bakü-Tiflis-Kars yani Orta Koridor üzerinde bu yıl geçen yıla oranla yüzde 80'lere varan artışlar sağladık, tabi bu artarak devam edecek" diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu daha sonra gençlerin sorularını cevaplandırarak onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel