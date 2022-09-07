Son Dakika | Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Kahramanmaraş'ta kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan kişi uyuşturucu operasyonunda yakalandı. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgusunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / İzzet Mazı Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler Son Dakika

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