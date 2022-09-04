Son Dakika | İzmir'de eski ihracatçılar birliği başkanına "cinsel taciz" iddiasıyla dava açıldı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin eski başkanlarından G.R. hakkında, eski çalışanına "basit cinsel saldırı", "cinsel taciz" ve "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliğinin eski başkanlarından G.R. hakkında, eski çalışanına "basit cinsel saldırı", "cinsel taciz" ve "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, G.R'nin (73) sahibi olduğu gıda firmasında 2021'e kadar 3 yıl imza yetkilisi olarak çalışan Z.K'yi (44) 2018 yılında eşinin vefatının ardından telefonla taciz ettiği, fiziksel tacizde de bulunduğu öne sürüldü. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Zeytin Ege Güncel Haberler Son Dakika

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