Son dakika haberleri! Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Mısır uyruklu Emir M. ve Khalid A, Lübnan uyruklu Mahmood T. ile Muhammed K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İlçe açıklarında 18 Ağustos'ta Yunanistan unsurlarınca geri itilen 4 can salı içerisinde kurtarılan düzensiz göçmenler arasında kaçak geçişleri organize edenlerin de bulunduğu tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Güney Ege Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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