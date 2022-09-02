Son dakika gündem: Asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, asansör boşluğunda mahsur kalan 2 köpeği itfaiye ekipleri çıkardı.
Yuvacık Fatih Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğundan köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yağmur suyu dolan asansör boşluğuna indi.
Ekipler, mahsur kalan 2 köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Köpekler, kontrol amaçlı veterinere götürüldü.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel