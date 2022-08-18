HAMAM SUYUNDAN ETKİLENEN 7 KİŞİ, HASTANELİK OLDU Güncel Haberler İZMİT'te, hamam suyunun yüksek pH derecesinden etkilenen 10 kadın, fenalaştı. İZMİT'te, hamam suyunun yüksek pH derecesinden etkilenen 10 kadın, fenalaştı. Ayakta 3 kişi tedavi edilirken, 7'si hastanelere kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde, Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'taki hamamda meydana geldi. Hamamda suyun pH derecesinin fazla yükseltilmesiyle 10 kişi, fenalaştı. Durumun bildirilmesiyle polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Hamam çevresindeki binalar, tedbir amaçlı boşaltıldı. Kadınlardan 3'ü Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, 4'ü SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Hamamda incelemede bulunulurken, sorunun pH yükseltilmesinden kaynaklı olduğu belirlendi. Soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Kadıköy Kocaeli Güncel Haberler

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