Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum."