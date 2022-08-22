Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara... Güncel Haberler Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tasarruflarını hala döviz ve altında tutan vatandaşlarımızı, buralardaki kazançlarını da garanti alan Türk lirası mevduatlara dönmeye davet ediyorum." Güncel Kaynak: AA / Aylin Dal Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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