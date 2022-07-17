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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haberler: Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Büyükçekmece'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yakındaki ayçiçeği tarlasına sıçramadan söndürdü.

Yangında yaklaşık 50 dönümlük bir alanın yandığı belirtildi.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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