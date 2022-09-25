Son dakika haberleri | Bataklıkta keçi kurtarma operasyonu Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... - Bataklıkta keçi kurtarma operasyonu Kahramanmaraş'ta girdiği bataklığa saplanan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı. - Bataklıkta keçi kurtarma operasyonu KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta girdiği bataklığa saplanan keçi itfaiye tarafından kurtarıldı. Pazarcık ilçesinde meydana gelen olayda bir keçi, otlanırken sulak bir bölgeye geldi. Bir süre sonra bataklığa saplanan keçi melemeye başladı. Çevredekilerin keçiyi fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun bir merdiven sayesinde bataklık alana ulaşarak keçiyi kurtardı. Beslenmesi yapılan ve sağlık kontrolünden geçirilen keçi sahibine teslim edildi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey Kahramanmaraş İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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