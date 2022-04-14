Son dakika haberleri! Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü - Haberler

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Son dakika haberleri! Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Son dakika haberleri! Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

AKSARAY (AA) - Aksaray'da elektrikli ısıtıcının patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Coğlaki Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katındaki evde yaşayan Nuriye S. (61) elektrikli ısıtıcının fişini takarak uyudu.

Bir süre sonra patlayan ısıtıcı, altındaki çamaşır makinesinin de tutuşmasına neden oldu.

Çıkan yoğun duman üzerine kapıyı kırarak eve giren komşular, yangını söndürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nuriye S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Aksaray, Güncel, Haberler

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