ADIYAMAN'DA 230 POLİSLİ 'NARKOTİK' UYGULAMASINDA 4 GÖZALTI Güncel Haberler ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 230 polisin katıldığı narkotik uygulamasında aranan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 230 polisin katıldığı narkotik uygulamasında aranan 4 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Besni genelinde uygulama yaptı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği narkotik uygulaması, dronlarla da görüntülendi. Uygulamada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 43 tabanca mermisi ve 1 tabanca ele geçirildi, ayrıca 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Narkotik Besni Güncel Haberler

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