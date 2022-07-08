Son dakika haberi... Zonguldak'ta yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu tutuklandı Son dakika gündem haberi: Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu cezaevine gönderildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşlı adamın evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu cezaevine gönderildi. Temenler köyünde 5 Temmuz'da kendisinden haber alınamayan Ali Genç'in evinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan torunu E.P'nin (21) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Temenler köyünde yaşayan Ali Genç'e (78) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Köydeki evinde Genç'i hareketsiz halde bulan ekipler, yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay yeri incelemesinde Genç'in başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilmişti. Genç'in cenazesi, 6 Temmuz'da köy mezarlığında toprağa verilmişti. AA / Gökhan Yılmaz - Güncel Zonguldak Ali Genç Güncel Haberler Son Dakika

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