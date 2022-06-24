Son dakika haberi! Rusya: Ukrayna'da 2 adet Su-25 savaş uçağı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Harkiv ve Mıkolayiv bölgelerinde 2 adet Su-25 savaş uçağı düşürdüklerini bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin 5 günlük taarruzları sonucunda Luhansk bölgesindeki Ray-Aleksandrovka, Ustinovka, Novoivanovka, Nikolayevka, Nırkovo, Vrubovka, Şçerbkaryer, Mirnaya Dolina, Podlesnoye, Loskutovka yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını bildiren Konaşenkov, Gorskoye ve Zolotoye yerleşim birimlerinde Ukrayna birliklerinin kuşatıldığını ifade etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 3. Mekanize Taburu, 24. Mekanize Taburu, 15. Dağ Muharebe Taburu, 128. Dağ Muharebe birlikleri, 42. Motorlu Piyade Taburu, 57. Motorlu Piyade Taburu, 70. Tabur, 101. Bölge Savunma Taburu, ayrıca 57. Motorlu Piyade Taburu topçu birlikleri ile Sağ Sektör ve bir dizi yabancı paralı askerin Gorskiy bölgesinde ablukaya alındığını belirten Konaşenkov, yaklaşık 2000 Ukrayna askeri gücünün kuşatma altında olduğunu dile getirdi. Konaşenkov, Rus birliklerinin çemberi gittikçe daralttığını söyledi.

Ukrayna ordusunun diğer bölgelerde de ciddi kayıplar yaşadığını öne süren Konaşenkov, Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla yaptığı saldırılar sonucunda Mıkolayiv ve bu bölgedeki Golitsıno ile Harkiv bölgesindeki Oleşki'de yabancı paralı savaşçıların etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri içerisinde firar ve komutaya itaatsizlik vakalarının arttığını ileri sürerek Donbas'ta Ukrayna'nın insan gücündeki kaybı telafi etmek için seferberliğe çağrılan eğitimsiz vatandaşlardan taburlar oluşturduğunu söyledi.

Rus hava savunma sistemlerinin Harkiv bölgesinde Dolgenkoye ve Mıkolayiv bölgesinde Vısokopolye yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü söyleyen Konaşenkov, Lugansk ve Harkiv bölgelerinde 5 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 213 uçak, 132 helikopter, 1334 insansız hava aracı, 350 hava savunma füze sistemi, 3 bin 769 tank ve zırhlı araç, 659 çok namlulu roketatar, 3 bin 2 obüs ve havan topu, 3 bin 835 özel askeri araç imha edildi." ifadesini kullandı.