Son dakika haberi... Niğdeli Besici: Bir Yıl Daha Dişimi Sıkacağım. Seneye Bu Zamana Geldiğimizde Düzen Aynı Bu Şekilde Gidiyorsa Bitireceğiz

Son dakika haberler: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de besicilerin sorunlarını dinledi. Niğdeli bir besici, “Ben, hayvan başı sabah akşam 8 kilo yem veriyorum. Bunlar süt veren inekler. Daha önce 20 kilo yem veriyordum, 25-30 kilo süt alıyordum. Şimdi ineklerin süt ortalaması düştü. Yeme gücümüz yetmediği için mecbur kısmak zorunda kalıyoruz. Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye bu zamana geldiğimizde düzen aynı bu şekilde gidiyorsa bitireceğiz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de besicilerin sorunlarını dinledi. Niğdeli bir besici, "Ben, hayvan başı sabah akşam 8 kilo yem veriyorum. Bunlar süt veren inekler. Daha önce 20 kilo yem veriyordum, 25-30 kilo süt alıyordum. Şimdi ineklerin süt ortalaması düştü. Yeme gücümüz yetmediği için mecbur kısmak zorunda kalıyoruz. Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye bu zamana geldiğimizde düzen aynı bu şekilde gidiyorsa bitireceğiz" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'de de besicilerle bir araya geldi. Niğdeli bir besici, hayvanlara verdikleri yemi mecburen kıstıklarını belirterek Gürer'e şunları söyledi:

"SENEYE BU ZAMANA GELDİĞİMİZDE DÜZEN AYNI BU ŞEKİLDE GİDİYORSA BİTİRECEĞİZ"

"Ben, hayvan başı sabah akşam 8 kilo yem veriyorum. Bunlar süt veren inekler. Daha önce 20 kilo yem veriyordum, 25-30 kilo süt alıyordum. Şimdi ineklerin süt ortalaması düştü. Yeme gücümüz yetmediği için mecbur kısmak zorunda kalıyoruz. Samanın şu anda bize maliyeti bin 200 TL. Yonca 3,5 TL. Küspe alamıyoruz. Geçen yıl 460 TL'ye pancar aldılar, bize bir ton küspe posasını bin TL'ye verdiler. Sistem, düzen bu. Kesif yemin 50 kiloluk torbası 345 TL. Bir yıl daha dişimi sıkacağım. Seneye bu zamana geldiğimizde düzen aynı bu şekilde gidiyorsa bitireceğiz. Beş kişiyiz, beşimiz de işletmenin başındayız."

Ömer Fethi Gürer ise Niğde'deki bir merada yaptığı açıklamada, mera ve çayır alanlarının yıllar itibariyle azaldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"12 MİLYON HEKTAR MERA VE ÇAYIR ALANIMIZ KALDI"

"Ülkemizde, 1940 yılında 44 milyon hektar mera ve çayır alanımız vardı. Bugün ise 12 milyon hektar mera ve çayır alanımız kaldı. Kalan mera alanlarının da önemli bir bölümü ne yazık ki ıslah edilmediği için verimliliği düşük alanlar. Merada hayvanların yayılacağı, besleneceği ot neredeyse yok. Dünyada mera alanlarından faydalanarak hayvanlarını beslenmesini sağlayan ülkelerin yem maliyetleri daha düşük oluyor. İngiltere'de hayvanların yem ihtiyaçları çayır ve meralardan yüzde 83 oranında karşılanırken İrlanda'da bu oran yüzde 97, Fransa'da yüzde 71 ve Hollanda'da yüzde 54 olarak değişkenlik gösteriyor.

"ÜLKEMİZDE 12 AY BOYUNCA AHIRLARDA KAPALI TUTULAN HAYVANLARA SÜREKLİ YEM VERİLMEK ZORUNDA KALINIYOR"

Ülkemizde ise 12 ay boyunca ahırlarda kapalı tutulan hayvanlara sürekli yem verilmek zorunda kalınıyor. Bunun sonucunda yem giderleri artıyor. 12 ay boyunca kapalı olan hayvana verilen yemler de maliyetin yükselmesine neden oluyor. Ülkemizde arpa, saman, yonca ve diğer yem malzemelerinin artışları da hayvancılığı zora sokuyor. Meralar ıslah edilmiyor, yeterli ölçüde meralara değer verilmiyor ve verimli mera alanları da farklı nedenlerle ortadan kaldırıldığı için hayvancılık giderek zorlaşıyor. 12 ay boyunca hayvana yem vermek, maliyetleri katlıyor. Veteriner, aşı, ahır bakımının yanında yüzde 70, hayvancılığın gideri yemden oluşuyor. Özellikle karma yem olarak bilinen sanayi yemindeki fiyat artışı hayvancılığı zora sokuyor.

"MERALAR ISLAH EDİLMELİ"

Meralar ıslah edilmeli. Mera vasfını yitiren araziler mera alanı olarak gösterileceğine, ıslah edilmiş mera alanlarında hayvanların yayılması sağlanmalı. Büyükbaş hayvan, 5 saat otlarken iki saat yürürse elde ettiği besini yürürken kaybediyor. Bu nedenle mutlaka meralar ıslah edilmelidir. Mera alanlarının organize sanayi bölgesi ve maden alanlarına devredilmemesi önlenmeli."