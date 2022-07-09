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Son dakika haberi: Metroda Yanında Oturan Siyahi Bir Aileye Irkçı Muamelede Bulunduğu ve Küfrettiği İddia Edilen Şüpheli Gözaltına Alındı

ANKA - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul’da, Yenikapı-Hacıosman metro hattında yanında oturan "siyahi bir aileye ırkçı muamelede bulunduğu" iddia edilen O.O.K., gözaltına alındı.

İstanbul'da, Yenikapı- Hacıosman metro hattında yanında oturan "siyahi bir aileye ırkçı muamelede bulunduğu" iddia edilen O.O.K., gözaltına alındı.

Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, O.O.K. isimli yolcunun, yanında oturan siyahi aileye "Afrika'ya dönün, gidin buradan" dediği, hem İngilizce hem Türkçe küfürler ettiği görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şahıs, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme", "Ayrımcılık" ve "Tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 8 Temmuz 2022 tarihinde sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık. Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberile ilgili yapılan incele neticesinde şahsın O.O.K. olduğu belirlenmiştir. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.O.K. isimli şahıs kısa süre içerisinde görevlilerimizce yakalanmıştır" denildi.

ANKA / Güncel

Hacıosman İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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