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Son dakika haberi | KIRIKKALE - Sağlık çalışanlarından Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki

AA - Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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Son dakika haber: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan hekimler Dr. Ekrem Karakaya için saygı duruşu Dr.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan hekimler

Dr. Ekrem Karakaya için saygı duruşu

Dr. Neslihan Şebin'in açıklaması

Hekimlerin alkışlı protestosu KIRIKKALE - Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanelerinde bir araya gelen hekimler ve sendikalar saldırıya tepki gösterdi.

Dr. Neslihan Şebin, "Bugün en zoru, ciğerimiz yanıyor. Dik durmaya çalışıyoruz." dedi.

Basın açıklamasının ardından hekimler, Karakaya'nın görevi başında öldürülmesini alkışla protesto etti.

Öte yandan, Sağlık-Sen Kırıkkale Şube Başkanlığınca Yüksek İhtisas Hastanesi önünde de basın açıklaması yapıldı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Üniversitesi Ekrem Karakaya Kırıkkale Güncel Haberler Son Dakika

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