Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

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Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ISPARTA (AA) - Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Irak uyruklu U.A'nın kullandığı 32 MA 0496 plakalı otomobil, Anadolu Mahallesi 161. Cadde'de Burak Yıldız (24) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberi... Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Otomobil, Isparta, Irak, Güncel, Haberler

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