Son dakika haberi... Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Pirireis Mahallesi'nde kozmetik deposu olarak kullanılan bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik müdahale sonrası söndürdü. Dumandan etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasar oluşan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel AA / Burak Milli İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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