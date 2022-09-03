Son dakika haberi | HATAY'DA BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI
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Son dakika haberleri: HATAY'da sulama kanalındaki bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sahibine teslim edildi.
HATAY'da sulama kanalındaki bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sahibine teslim edildi.
Antakya ilçesine Arpahan Mahallesi'nde, tarım arazilerini sulamak için açılan kanalda giren inek, çamurun içine saplandı. Büyükbaş hayvanlarını çıkaramayan vatandaş, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanı çamurda sıkıştığı yerden çıkardı. Su tutularak temizlenen inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel