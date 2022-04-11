Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

AA - Sayim Harmancı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

Son dakika haberler... Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli personelle iftar yaptı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığında görevli personelle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, iftar programında her koşulda başarıyla görev yapan jandarma ile buluştu.

Mehmetçikle sohbet eden Akbıyık, başarı temennisinde bulundu.

Programa, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu da katıldı.

Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

Son dakika haberi | Hakkari Valisi Akbıyık, jandarmayla iftarda bir araya geldi

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Jandarma Özel Harekat, Jandarma, Hakkari, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title