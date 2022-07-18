Son dakika haberi! Gaziosmanpaşa'da kaza sonrası kavga Son dakika haberine göre GAZİOSMANPAŞA'da, kaza sonrası yaşanan kavgada 2 kişi, otomobil sürücüsüne tahta parçaları ile saldırdı. GAZİOSMANPAŞA'da, kaza sonrası yaşanan kavgada 2 kişi, otomobil sürücüsüne tahta parçaları ile saldırdı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, iki kişinin bindiği motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yan yattı, iki kişi yere düştü. Otomobil sürücüsüne tepki gösteren motosikletteki kişiler, daha sonra sürücüyü darbetmek istedi. Kaldırımda bulunan tahta parçalarını alarak sürücüye saldırdılar. Otomobil sürücüsü de tahtayla saldıran kişilere karşılık verdi. Çevredekilerin araya girmesiyle yaşanan kavga son bulurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel kavga Güncel Haberler Son Dakika

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