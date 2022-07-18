Estelle Kasırgası Meksika'da sele neden oldu

Büyük Okyanus'ta oluşan Estelle Kasırgası Meksika'nın büyük bir kesiminde şiddetli yağışa neden olurken, ülkenin batı kesimlerinde görülen sağanak yağışlar sele neden oldu.

Büyük Okyanus kıyılarında oluşan kategori 1 seviyesindeki Estelle Kasırgası, Meksika'nın büyük bir kesiminde şiddetli yağışa neden oldu. Ülkenin batı kesimlerinde görülen sağanak yağışlar ise sele neden oldu. Kasırga başkent Mexico City'de sağanak yağmur ve doluya sebep olurken, şehrin bazı kesimlerinde sel meydana geldi. Sel ve su birikintileri bazı cadde ve sokakların ulaşıma kapanmasına neden olurken, başkent yetkilileri selden etkilenen belediyelerde turuncu alarm verildiğini duyurdu. Mexico City sivil savunma ekipleri selde yolda araçlarıyla mahsur kalan bazı vatandaşların kurtarıldığını bildirdi.

İKİ KATLI EV ÇÖKTÜ

Jalisco eyaletinin Guadalajara metropolitan bölgesinde ise bir evin çöktüğü ve sel sularının 1 metreye kadar çıkması sonucu ulaşıma kapanan yolların olduğu aktarıldı. İtfaiye ekiplerinden alınan bilgiye göre, Guadalajara metropolitan bölgesindeki Zapopan şehrinde kasırga sebebiyle iki katlı bir ev çöktü. İtfaiye olayda can kaybının yaşanmadığını, çöken evin çevredeki bazı araçlarda maddi hasar oluşturduğunu açıkladı. Aracı ile sel sularında mahsur kalan bir kişi ise aracının üzerine çıkarak yardım bekledi.

Meksika'da yaşanan selde herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Estelle Kasırgası'nda şimdiye kadar Meksika'nın Ecatepec şehrinde şiddetli rüzgar nedeniyle seyir halindeki bir aracın üzerine yaklaşık 25 metre uzunluğundaki ağacın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, Estelle Kasırgası sebebiyle yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı.

(Saim Sevinç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel