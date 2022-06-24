Son dakika haberi! Eskişehirli engelli genç, üniforma giyip bir günlüğüne polis oldu Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de zihinsel ve bedensel engelli gencin polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekiplerince gerçekleştirildi. Eskişehir'de zihinsel ve bedensel engelli gencin polis olma hayali, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Ekiplerince gerçekleştirildi. Tunalı Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Çatıcıoğlu, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sakarya Polis Noktası'na giderek 26 yaşındaki oğlu Şahin Çatıcıoğlu'nun polisleri çok sevdiğini, onlarla vakit geçirmesini istedi. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, evinden aldıkları gence polis üniforması giydirip Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Köpek Eğitim Merkezi ve Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği'ni gezdirdi. Ekipler, kendileriyle devriyeye çıkarak telsiz anonsu yapan Şahin Çatıcıoğlu'na, günlük çalışmaları hakkında bilgi verdi. Anne Zeliha Çatıcıoğlu, oğlunun hep polis olmayı hayal ettiğini belirterek, "Bir günlüğüne oğluma bu duyguyu yaşatan emniyetimize çok teşekkür ederim. Oğlum çok mutlu oldu." ifadesini kullandı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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