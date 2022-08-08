Son dakika haberi: Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
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Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.
Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü.
Yeniimaret Mahallesi Cazgır Sokak'taki dere yatağındaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan alevler, sokaktaki bir evin önündeki tahtalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti.
Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
AA / Gökhan Balcı - Güncel