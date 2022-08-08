Son dakika haberi: Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü. Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü. Yeniimaret Mahallesi Cazgır Sokak'taki dere yatağındaki otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan alevler, sokaktaki bir evin önündeki tahtalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü. Güncel AA / Gökhan Balcı İtfaiye Edirne Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.