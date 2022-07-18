Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü. BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü. Solhan'ın Elmasırtı köyündeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Solhan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel Solhan Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.