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Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Aziz Önal - Güncel
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Son dakika haberi: Bingöl'de orman yangını, büyümeden söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı köyünde ormanda çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Solhan'ın Elmasırtı köyündeki ormanda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Solhan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerin de desteğiyle alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.


Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

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