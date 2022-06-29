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Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

AA - Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi: Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

Edinilen son dakika haberine göre Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik toplantı düzenlendi.

Beyşehir'de orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik toplantı düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki toplantıya Beyşehir Kaymakam Vekili Ömer Levent Türk başkanlık yaptı.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Fırat Arıkan, Türkiye'de çıkan orman yangınlarında son dönemde iklim değişikliğinin etkisinin olduğunu söyledi.

Orman yangınlarında insan faktörü konusunda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Yaz aylarının gelmesiyle artan anız yangını ve piknikçi ateşine dikkat çekmek istiyorum. Allah'a çok şükür yangın sayımız çok fazla değil. Bir Akdeniz kuşağı gibi, Antalya, Mersin, İzmir o yöreler gibi değiliz ama bizdeki yangınların kahir ekseriyeti anızdan çıkıyor. Bunu muhtarlarımız da biliyor. Anız yakmayı ne kadar düşürebilir, azaltabilirsek o derece yangın riskinin önüne geçmiş olacağımızı düşünüyorum. Bizim için temel kriter burada anız yangınıdır."

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Belediyesi Fırat Arıkan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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