Son dakika haberi! Bakan Özer: 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin yeni anaokulu kazandıracağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 bin tane anaokulunu tüm Türkiye'ye kazandıracağız. Şu an itibarıyla yani bu proje kapsamında bin 110 adet bağımsız anaokulu hizmete alındı. Süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz bu projeyi başlatırken Türkiye'de 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. Biz bir yılda mevcut anaokullarına çok daha fazla anaokulunu Türkiye'ye kazandırmak için yola çıktık ve bunun yaklaşık 3'te 1'lik miktarını bitirdik. Şu anda planlamalar takvimini öncesinde ilerliyor. Bütçe ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah 2022'nin sonuna kadar ülkemize 3 bin tane yeni anaokulu kazandıracağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, valilik ziyareti, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı hazırlık toplantısı ve Edremit ilçesindeki Dilkaya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılmak üzere Van'a geldi. İlk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Özer, Vali Ozan Balcı'dan eğitim ile ilgili brifing aldıktan sonra basına kapalı gerçekleştirilen eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahad Arvas, Osman Nuri Gülaçar, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, ilçe kaymakamları ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin katıldığı basına kapalı toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Özer, eğitimde Van'da güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

"Çünkü okullarımız giderek yaşlanıyor. Çatı onarımlarından farklı onarımlara kadar. Bu kapsamda da valiliğimiz çok yeterli bir program hazırlamış. Merkez ve ilçelerdeki tüm okulların ihtiyaçlarını belirlemişler. Bunun için de 150 milyonluk bir yatırımı Van ilimize kazandırmış olduk. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hazırlıklarını haziranda İstanbul'da başlatmıştık. İlk defa okullar açılmadan, okulların temizlik, kırtasiye ve donatım okullarımıza göndermeye ile ilgili bir seferberlik başlattık. Bu çerçevede 88 milyon okulların ihtiyacı ile ilgili bugün itibarıyla Van ilimize göndermiş bulunuyoruz. Van ilimizde ikili eğitim ile ilgili sayı diğer illere göre nispetten daha yüksek. İnşallah bugün başlangıç olarak 250 milyonluk bir ödenek vererek. Yaklaşık bu ikili eğitimin yüzde 30-40'nı ortadan kaldırmak için bir başlangıç yapıyoruz. Ama bu burada bitmeyecek. İnşallah 2023'ün sonuna kadar Van ilimizde ikili eğitim yapmayan hiçbir okulu bırakmayacağız. Sonuç olarak gerçekten Van ilimize bugün eğitim anlamında çok ciddi bir yatırım kazandırmış bulunuyoruz. Yani 700 milyonluk bir yatırımdan 2,5 milyarlık bir yatırıma, yaklaşık 3 katın üzerine bir yatırımla çok ciddi bir yatırımı Van'ın eğitim kalitesini arttırılması için bugün itibariyle eğitim programına kazandırmış bulunuyoruz."