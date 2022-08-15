Son dakika haberi! Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü Son dakika haberine göre Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeşilöz Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Mehmet Sevilgen'in (49) suda hareketsiz gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekiplerince bota alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevilgen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sevilgen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güncel AA / Mert Cantürk 112 Acil Çağrı Antalya Alanya Güncel Haberler Son Dakika

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