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Son dakika haberi | 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı

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Son dakika haberi | 3 ilde 5 evden hırsızlık yapan 2 şüpheliye gözaltı

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp, 5 eve girerek toplam 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

MUĞLA, Denizli ve Antalya'da kapı kilit göbeklerini parçalayıp, 5 eve girerek toplam 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan C.C., 23 Ağustos'ta polis merkezine gidip, evinin kapısında tanımadığı biri ile karşılaştığını, içeri girdiğinde 50 bin TL değerindeki ziynet eşyasının çalındığını fark ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İhbar sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evde parmak izi incelemesi yaptı. İncelemede şüphelinin M.A. olduğu belirlendi. Şüphelinin 23 Ağustos'ta Denizli'den Muğla'ya arkadaşı Ç.G. ile geldiği tespit edildi.

Ekipler, tekrar Denizli'ye döndükleri belirlenen M.A. ve Ç.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Muğla'dan önce Denizli ve Antalya'da toplam 4 eve girip, hırsızlık yaptıkları saptandı. Kapı kilit göbeklerini parçalayarak, evlere giren 2 şüphelinin, 150 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı tespit edildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

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