Son dakika haber! Yangında evi yanan Merve, gözyaşlarıyla kaybolan kedisini arıyor

FIRAT, MALATYA (DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesinde rezidansta çıkan yangında dairesi yanan anaokulu öğretmeni Merve Zilan Şendur (27), olay sırasında evde olan Pablo'yu gözyaşları içinde arıyor. Eski eşinin çok kötü olduğunu belirten Can Fırat, "Kedimize dair bir iz bulamadık. Yanan hiçbir şeyin önemi yok. Önemli olan tek şey, kedimiz" dedi.

Seyhan ilçesi, Yeşiloba Mahallesi'nde 15 katlı bir rezidansın 14'üncü katındaki Merve Zilan Şendur'a ait dairede önceki gün saat 02.30'da yangın çıktı. Evini saran alevleri fark eden anaokulu öğretmeni Şendur, hemen dışarı çıktı. Komşularını uyandıran Şendur, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin merdiveni daireye ulaşmayınca, yangına binaya girilerek müdahale edildi.

Öte yandan Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan KOAH hastası Ahmet Turgut S.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.