Son dakika haber! Türkiye'deki okullardan mezun Pakistanlılar, ülkedeki selin yaralarını sarmaya çalışıyor Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Türkiye'deki okullardan mezun Pakistanlılar, kurdukları Pakistan Türkiye Mezunlar Derneği (TULIP) ile ülkedeki sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyor. Türkiye'deki okullardan mezun Pakistanlılar, kurdukları Pakistan Türkiye Mezunlar Derneği (TULIP) ile ülkedeki sel felaketinin izlerini silmeye çalışıyor. Merkezi İslamabad olan ve 2020'de kurulan derneğe mensup mezunlar, selden zarar görmüş yerleşim yerlerindeki kişilere gıda yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran mezunlar, ülke genelinde afetzedelere yardım eli uzatıyor. Dernek üyesi mezunlar, yıkılmış evleri gezip afetzedelere su ve yemek temin ediyor. Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Son 30 yılda 1371 Pakistanlı öğrenci Türkiye Bursları alma hakkı kazandı Mezunlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim almalarının ardından ülkelerinde farklı sektörlerde çalışıyor. Pakistanlı öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Bursları'na 1992-2022 yılları arasında Pakistan'dan toplamda 95 bin 891 başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda başarılı 1371 öğrenciye burs sağlandı. Kendi imkanlarıyla okuyanlar dahil eğitimlerini tamamlayarak ülkelerinde başarılı çalışmalara imza atan Pakistan kökenli mezun sayısı ise 1547. Aktif şekilde hizmet veren dernek şimdiye kadar, Türkiye mezunlarının bir araya getirilmesi ve Türkiye-Pakistan ticaret hacminin artırılmasına yönelik üç proje hayata geçirdi. Toplamda ise dünyanın dört bir yanında 34 farklı Türkiye Mezunu Derneği bulunuyor. Güncel Kaynak: AA / Emre Karaca Togo Cumhuriyeti Pakistan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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