Son dakika haber | Türk ailenin Bulgaristan'da yaptığı kazada anne ve çocuk öldü Son dakika haber: Türkiye'den Almanya'ya otomobille giden 3 kişilik bir Türk ailenin Bulgaristan'ın Trakya Otoyolu'nda yaptığı kazada, anne ve 12 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Türkiye'den Almanya'ya otomobille giden 3 kişilik bir Türk ailenin Bulgaristan'ın Trakya Otoyolu'nda yaptığı kazada, anne ve 12 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Bulgar polisinden edinilen bilgilere göre, otoyolun 101. kilometresinde Almanya plakalı aracın sürücüsü 52 yaşındaki erkek, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkıp şarampole yuvarlanan aracın alev alması sonucu içinde bulunan 46 yaşındaki kadın ve 12 yaşındaki çocuğu öldü. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı. Güncel AA / Ihvan Radoykov Bulgaristan Türkiye Almanya Güncel Haberler Son Dakika

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