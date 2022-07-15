TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, odun yüklü traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Kalay ve yeğeni Feride Aldemir, toprağa verildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, odun yüklü traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Kalay ve yeğeni Feride Aldemir, toprağa verildi. Kuzören Köyü Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazeleri aile mezarlığına defnedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title