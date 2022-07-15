TRAKTÖR DEVRİLDİ 2 ÖLÜ, 2 YARALI Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, odun yüklü traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Kalay ve yeğeni Feride Aldemir, toprağa verildi. Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, odun yüklü traktörün devrildiği kazada hayatını kaybeden Hasan Kalay ve yeğeni Feride Aldemir, toprağa verildi. Kuzören Köyü Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Eskipazar Kaymakamı Furkan Korkusuz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından amca ve yeğeninin cenazeleri aile mezarlığına defnedildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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