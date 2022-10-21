Son dakika haber! Sokakta ağır yaralı bulundu, hastanede öldü (2) Güncel Haberler Son dakika haberine göre KURTARILAMADIBursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kanlar içinde baygın halde bulunup Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Orhan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. KURTARILAMADI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kanlar içinde baygın halde bulunup Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Orhan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Orhan Demir'in hafta içinde Kocaeli'den gelip, Selvi Sokak'taki binanın 5'nci katında kaldığını belirleyen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şehir Hastanesi Orhan Demir Orhangazi Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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