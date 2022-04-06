Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA - Haberler

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Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da, meydana gelen 2 kaza mobese kameraları tarafından kaydedildi.

ŞANLIURFA'da, meydana gelen 2 kaza mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Karaköprü seminde kent merkezine ilerleyen otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada metrelerce havalanan ve ardından kaldırıma düşen yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Mahallesinde meydana gelen ikinci kazada ise otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, MOBESE, Kaza, Güncel, Haberler

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