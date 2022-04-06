Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA KAZALAR MOBESE KAMERALARINDA

ŞANLIURFA'da, meydana gelen 2 kaza mobese kameraları tarafından kaydedildi.

Karaköprü seminde kent merkezine ilerleyen otomobil, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada metrelerce havalanan ve ardından kaldırıma düşen yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yenişehir Mahallesinde meydana gelen ikinci kazada ise otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi hafif yaralandı.