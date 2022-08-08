Son dakika haber | Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada

Son dakika haber | Rize kent merkezine inen yavru ayı kamerada

Gelen son dakika haberine göre RİZE'de, kent merkezine inen yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

 - Güncelleme:

RİZE'de, kent merkezine inen yavru ayı, cep telefonuyla görüntülendi.

Fener Mahallesi'ne gece saatlerinde inen yavru ayı, Azize Kaya tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yolda koşturan ayının, ardından ara sokağa girerek gözden kaybolduğu görüldü. Azize Kaya, ayıyı balkonda otururken gördüğünü belirterek, "Aşağıya baktığımızda ayıyı gördük. Sağa sola dolanıyordu sonra yukarıya doğru çıkıp gitti, gözden kayboldu. Belki 'birilerine zarar verir' diye korktuk; yetkililere haber verdik. Görünce endişelendik, parmaklıkları zorladı, üzerinden atladı. Biz de yarım saat önce eve gelmiştik. Tedirgin olduk" dedi.

'BİR ZARARINI GÖRMEDİK'

Sultan Kolcu da "Hayvanlar sonuçta aç kalmış, yiyecek arıyorlar. Şehre inmesi tabii ki insanı ister istemez tedirgin ediyor. İyidere merkezde görüldü Rize merkezde birkaç noktada görüldü. Yavru ayı, bir zararını da görmedik, belki de yolunu kaybetmiştir" diye konuştu.

Salih Çiftçi ise "Yolunu kaybeden ayılar ister istemez şehir merkezlerine iniyorlar, ama kimseye zararları yok. Hemen mahallemizin yukarısına da akşam gelmiş. Tenha bir zamanda gezmiş gitmiş" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Fenerbahçe Rize Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title