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Son dakika haber! Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor

Son dakika haberleri: - Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Sinaloa eyaletindeki birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken, çok sayıda cadde ve sokak göle döndü.

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- Meksika'daki şiddetli yağışların neden olduğu sel ve su baskınları devam ediyor

MEXİCO CİTY - Meksika'da etkili olan şiddetli yağışlar sonucu Sinaloa eyaletindeki birçok kentte sel ve su baskınları yaşanırken, çok sayıda cadde ve sokak göle döndü.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yağışlardan en çok etkilenen şehir olan Culiacan'da, sel suları 40 santimetre yüksekliğe ulaşarak şehirdeki bazı yolları ulaşıma kapattı. Kentte, elektrik hattında oluşan hasar nedeniyle birçok bölgede elektrik hizmetinin kesintiye uğradığı bildirildi.

Culiacan'ın yakınlarında bulunan Navolato şehrinde ise otoyolda araçlarıyla giden 2 kişi, yağış nedeniyle devrilen bir ağacın altında kaldı. Olayda yaralanan ve araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, sivil savunma ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldıktan sonra tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Sinaloa Eyaleti Vatandaş Koruma Bakanı Hector Modesto Felix Carrillo yaptığı açıklamada, vatandaşlara yağışlar sırasında daha dikkatli olmaları ve mümkünse kapalı bir yere sığınarak yağışın bitmesini beklemeleri uyarısında bulundu. Carrillo, alçak bölgelerde yaşayanların su baskınlarına karşı dikkat etmelerini ve gerekirse evlerini terk ederek barınaklara gitmelerini tavsiye etti.

İhlas Haber Ajansı / Saim Sevinç - Güncel

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