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Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Demirören Haber Ajansı - Levent Kızılaslan - Güncel
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Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Son dakika haberine göre SAKARYA'nın Karasu ilçesinden 2 yıl önce İstanbul'da yaşayan oğlunun yanına giden Mehmet Çakır (90), koronavirüsten yaşamını yitirirken, kısıtlamalar nedeniyle Kilyos'ta toprağa verildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinden 2 yıl önce İstanbul'da yaşayan oğlunun yanına giden Mehmet Çakır (90), koronavirüsten yaşamını yitirirken, kısıtlamalar nedeniyle Kilyos'ta toprağa verildi. Çakır'ın mezarı, İstanbul'dan memleketi Karasu'ya taşındı.

Karasu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nda oturan Mehmet Çakır, 2 yıl önce İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan oğlunun yanına gitti. Burada koronavirüse yakalanan Çakır, 2 Nisan 2020'de yaşamını yitirdi. Kısıtlamalar nedeniyle Çakır'ın cenazesi, memleketine götürülemeyince Kilyos'ta toprağa verildi. Ailesinin girişimleri sonucu Mehmet Çakır'ın mezarı, 2 yıl sonra memleketi Karasu'ya taşındı. Ortaköy Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Çakır'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Çakır'ın oğlu Halil Çakır, özel hastanede tedavi gören babasının koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "İstanbul'dan koronavirüs nedeniyle cenazesini buraya getiremedik. Geçici olarak Kilyos'a koyduk ama buraya getirmeyi çok istedik. Cenazesini buraya getirmeyi uygun bulduk, kendi toprakları. Tüm sevdikleri, tüm sevenleri burada" dedi.


Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Son dakika haber... Koronavirüsten ölmüştü; 2 yıl sonra mezarı memleketine taşındı

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Mehmet Çakır, Küçükçekmece, İstanbul, Kilyos, Güncel, Haberler

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