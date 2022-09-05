Son dakika haber! Konya'da asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındaki kişiyi yaralayan bekçi tutuklandı

Konya'nın Meram ilçesinde, asayiş uygulamasından kaçan sürücünün aracındaki kişiyi yaralayan bekçi tutuklandı.

Yorgancı Mahallesi Tavusbaba mevkisinde yapılan asayiş uygulamasında, bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir sürücüye kimlik kontrolü için "dur" ihtarında bulundu.

Duran aracın ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirtilen sürücüsü Y.B, bu sırada bekçi E.T'ye çarparak kaçmaya çalıştı.

Hafif şekilde yaralanan E.T'nin kaçan otomobilin arkasından silahla ateş etmesi sonucu araçtaki H.T. (19) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan E.T. ise jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

E.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sürücü Y.B. hakkında ise alkollü ve ehliyetsiz araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürmeden, adli ve idari işlem başlatılarak serbest bırakıldığı öğrenildi.