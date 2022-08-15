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Son dakika haber | Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

Son dakika haber | Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi

Son dakika haber: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 Temmuz Mahallesi Gökçetepe mevkisinde, ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan A.K'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Dün Karamürsel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle söndürülmüş, olayla ilgili şüpheli A.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Melih Palas - Güncel

Karamürsel Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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