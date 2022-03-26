KDP: "Meclis'te cumhurbaşkanı seçimi için yeterli sayıya henüz ulaşılamadı"

Irak'ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Şuvan Muhammed Kalari, Meclis'te cumhurbaşkanı seçimi için yeterli sayının henüz toplanamadığını belirterek, "Adayımız Reber Ahmet'in seçilmesinin meyvesini 10 güç içerisinde yiyeceğiz." dedi.

Kalari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Meclis'te cumhurbaşkanı seçimi için gerekli olan 220 yeterli vekil sayısına henüz ulaşılamadığını ifade ederek, halen Meclis'te 200'e yakın vekilin desteğinin alındığını söyledi.

Sadr Grubu, Sünni Egemenlik Koalisyonu ve KDP'den oluşan "Vatanı Kurtarma İttifakı"nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan Reber Ahmet'in seçilme şansının ne olduğu sorusuna Kalari, "Bugün olmasa da 10 gün içerisinde Reber Ahmet'in seçilmesinin meyvesini yiyeceğiz." yanıtını verdi.

Irak Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için oturum düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı seçimi için 329 sandalyeli Meclis'in 220 vekilinin oyu gerekli.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de mevcut Cumhurbaşkanı Berhem Salih'i yeniden cumhurbaşkanlığına aday göstermişti. İran'a yakın Şii gruplar da Salih'i destekliyor. KYB, bugünkü oturumu boykot kararı almıştı.